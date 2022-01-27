Последствия пандемии и ограничений по всему миру стали мощным толчком к росту спроса на посещения психологов. Так, по данным Авито Услуг спрос на психологов по всей стране вырос на 99% год к году, а в Саратове — на 97%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Интерес к занятиям с психологами в Саратове за прошедший год увеличился на 97%. Это случилось, в том числе, благодаря росту популярности дистанционных онлайн-консультаций. Так, предложений от квалифицированных специалистов за 2021 год в Саратове стало больше на 60%.

Традиционно наибольший спрос на психологов наблюдается в конце декабря — середине января после новогодних каникул. Во многом это связано с давлением перед окончанием года. При этом по всей России средняя стоимость одной часовой консультации не менялась с 2020 года и начинается от 1 500 рублей. В Саратове же средняя цена за одну консультацию начинается от 1000 рублей в час.