В Саратовской области с 20 июля стартовала программа субсидий для того, чтобы водители начали ездить на газу. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В регионе работают 11 заправок, их сеть развивается.

В соответствии с документами с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на развитие рынка газомоторного топлива из федерального бюджета РФ выделят 19,29 млиллиарда рублей.

Ожидается, что по итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до 2,7 миллиарда кубометров, заправок будет до 1,273 тысячи, а парк техники на природном газе пополнится новым транспортом — не менее 40 тысяч.