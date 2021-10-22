На железнодорожном вокзале Саратова состоялся рейд по соблюдению масочного

режима. Мероприятие было организовано с целью профилактики инфекционных

заболеваний, в том числе COVID-19, среди пассажиров и посетителей вокзального

комплекса.

После осмотра территории представители Приволжской железной дороги,

Роспотребнадзора и транспортной полиции провели профилактические беседы в залах

ожидания. Слушателям напомнили о важности применения средств индивидуальной

защиты на объектах железнодорожного транспорта и других актуальных рекомендациях Роспотребнадзора, обусловленных неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионе. Тем пассажирам, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, железнодорожники раздали защитные маски.

Рейды по соблюдению масочного режима на объектах железнодорожной инфраструктуры проводятся на регулярной основе.