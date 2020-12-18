В Саратове состоялся очередной рейд по соблюдению масочного режима на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии, проведённом на остановочных платформах Саратов-2 и Локомотивное депо, участвовали представители Приволжской железной дороги и транспортной полиции.

Рейд был организован с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе covid-19, среди пассажиров.

Участники рейда проинформировали граждан о правилах использования защитных масок при нахождении на объектах пассажирской инфраструктуры, а также при проезде в пригородных поездах. Кроме того, участники акции напомнили гражданам о необходимости соблюдения социальной дистанции на перроне, а также при посадке в вагоны.

С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники акции были в защитных масках и перчатках.

Остановочные пункты Саратов-2 и Локомотивное депо расположены в центральном районе Саратова. Ежесуточно через них проходят около 500 пассажиров.