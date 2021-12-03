Сегодня, 3 декабря, состоялась пресс-конференция следователей, на которой обсудили поддельные справки о вакцинации от COVID-19.

Там руководитель следственного отдела по Волжскому району Сергей Калашников, напомнил саратовцам, купившим сертификат, что их ждет уголовная ответственность. В Саратовской области уже возбуждено уже два уголовных дела за поддельные справки от врачей.

На заседании рассказали, что один из врачей саратовской поликлиники получил 180 тысяч рублей за продажу поддельных сертификатов. Саратовцы отдавали за приобретение данных о вакцине от 1 до 5 тысяч рублей.