Предпринимателям не придется менять документы из-за переименования проспекта именем Петра Столыпина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

По словам ведомства, в администрации Фрунзенского района прошла встреча с владельцами бизнеса на главной пешеходной зоне Саратова. Им рассказали, что адрес меняется автоматически.

В Федеральной информационной адресной системе все изменения уже внесены. В Росреестре смена адресов находится в процессе. Адрес изменился уже у 60% физических и юридических лиц.

Со всеми возникающими по этой теме вопросами предприниматели могут обратиться в администрацию Фрунзенского района по телефону: 67-02-63 (отдел торговли, бытового обслуживания и наружной рекламы).