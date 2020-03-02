Жителям Саратова не рекомендуют гулять на Кумысной поляне. Минприроды сообщает о превышении численности грызунов на данной территории и связывают это с аномально теплой зимой.

В правительстве уже утвердили план мероприятий дератизации, направленных на борьбу с ГЛПС на Кумыске. В настоящее время там уже проводят обработку в очагах инфекции, используя приманку зерно. Всего планирует обработать 638 гектаров.

На время проведения профилактических мероприятий саратовцев просят воздержаться от прогулок в парке «Кумысная поляна».

Напомним, в прошлом году было зафиксировано рекордное количество заболевших мышиной лихорадкой. Кроме того, было два летальных случая.