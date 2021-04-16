Саратовцы в пандемию продолжили заботиться о своих сбережениях. Сегодня делают накопления постоянно или время от времени 47,2 процента граждан. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

Доля сберегателей в городе больше, чем в целом по стране (37,5 процента). Среди тех. кто копит от случая к случаю, больше всего лиц с высшим образованием (41 процент), а также старшего возраста. Откладывать деньги стараются 43 процента 50-60-летних граждан, 46 процентов граждан старше 60 и лишь 28 процентов молодежи (18-30 лет).

Женщины делают накопления в 1,2 раза чаще мужчин.

Саратовцы считают, что семье необходимо в среднем 806 тысячи рублей накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно. В среднем по стране эта сумма составляет 1,3 миллиона рублей.