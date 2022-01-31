Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах работы по мобилизации доходов в Александрово-Гайском, Новоузенском, Питерском районах и городе Саратове за 2021 год.

В общей сложности в консолидированный бюджета области по этим районам дополнительно поступило 754 млн рублей. Большая часть этой суммы — 534,5 миллиона рублей — погашенная задолженность по НДФЛ и имущественным налогам.

Рейды по земельному контролю выявили 145 участков, которые используются не по целевому назначению. Большая часть из них (141) находится в областном центре. В органы Росреестра по данным фактам переданы 133 материала.

На 559 объектов капитального строительства были незарегистрированных права собственности. По 130 уже начата процедура регистрации.

Продолжается работа по выводу налогоплательщиков из «теневого сектора экономики». По итогам 2021 года в вышеуказанных муниципалитетах признаки неформальной занятости были обнаружены в 2548 организациях. Порядка 94% из этих компаний расположены в Саратове.

Трудовые договоры заключены с 1456 сотрудниками, материалы по 1790 хозяйствующим субъектам направлены в Государственную инспекцию труда.

Особое внимание уделяется взаимодействую с организациями, где работникам выплачивают зарплату ниже среднеотраслевого уровня. С организаций взяты обязательства по повышению оплаты труда на общую сумму 131,5 млн рублей.