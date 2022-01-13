Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцам обещают 25-градусные морозы РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцам обещают 25-градусные морозы По Новости Саратова - 13.01.2022 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: Новости Саратова Завтра утром в Саратове обещают метель и морозы до -25 градусов. Усилится юго-западный ветер Его скорость будет составлять около 15 м/с, а отдельные порывы достигнут 20 м/с. Начнется метель. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Юноша из Вольска попытался угнать одну машину и уехал на другой Инспекторы насчитали в Саратове 989 машин спецтехники Коллектив «Волга-медиа» поздравил с Днем печати Николай Панков и его однопартийцы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Юноша из Вольска попытался угнать одну машину и уехал на другой Новости Саратова - 13.01.2022 0 Накануне, 12 января, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о попытке угона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Женщина заявила,... Инспекторы насчитали в Саратове 989 машин спецтехники 13.01.2022 Коллектив «Волга-медиа» поздравил с Днем печати Николай Панков и его однопартийцы 13.01.2022 Жительница Маркса поверила мошенникам и перевела больше 600 тыс рублей на... 13.01.2022 Комитет ЖКХ проверил расчистку дворов Саратова от снега 13.01.2022