Фото: Новости Саратова

Завтра утром в Саратове обещают метель и морозы до -25 градусов.

Усилится юго-западный ветер Его скорость будет составлять около 15 м/с, а отдельные порывы достигнут 20 м/с. Начнется метель.

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