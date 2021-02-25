Сегодня, 25 февраля, первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев провел оперативное совещание по ситуации с аварией на сетях ООО “КВС”.

На мероприятии присутствовали первые заместители глав районных администраций, руководители профильных комитетов и структур города, представители ресурсоснабжающих организаций и МЧС.

Напомним, коммунальная авария произошла сегодня ночью, десятки домов почти во всех районах города остались без воды и отопления.

Представители ООО “КВС” сообщили, что причиной стало техническое состояние запорной арматуры и пониженная температура воздуха.

Причины поломки и то, были ли доведены эти сведения до МЧС, еще предстоит узнать.

Сейчас заполняют систему подачи воды на насосные станции, воду вскоре обещают вернуть.

Пока отключены пять котельных, без отопления остаются около 200 многоквартирных домов и 20 объектов соцсферы.

Местным жителям подвозят воду, в том числе к объектам соцсферы, где организовано круглосуточное пребывание. А также на котельные, чтобы “продлить максимально сроки подачи теплоснабжения”.