Жительница Саратова рассказала в соцсетях о произволе с выплатами.

Ее родители — пенсионеры, вместе уже 50 лет. Она узнала, что по этому поводу положена выплата — от 21 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона. Однако соцслужба и министерство соцзащиты в ответ на вопрос о получении суммы ответили, что это не предусмотрено и денег нет.

— Мы как всегда нищий регион. У нас что, таких пар каждая вторая, нужно миллиарды на это!? В других регионах находят деньги… а у нас сами знаете куда идут…Позор очередной…. — пожаловалась девушка. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что при этом саратовским чиновникам собираются повышать зарплату на 25 процентов.