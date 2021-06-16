Прокуратура Саратовской области по обращениям граждан провела проверку соблюдения законодательства при начислении платы за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что регоператор АО «Ситиматик» начислил оплату за вывоз мусора жильцам 318 многоквартирных домов Ленинского района города за апрель 2021 года.

Выяснилось, что договор с управляющей организацией «Сфера» не был расторгнут и граждане получили двойные платежки.

Регоператор получил представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

Жильцам пересчитали плату за коммуналку на общую сумму в 1,6 миллиона рублей.