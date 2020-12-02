10 декабря в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-семинар «Мышление предпринимателя».

Многие люди считают, что для запуска собственного бизнеса необходим талант, внушительный капитал или специальное образование. На практике же все обстоит по-другому, и стать бизнесменом под силу каждому человеку.

Успех любого начинания кроется в мировоззрении предпринимателя, человека, который не только строит планы, но и предпринимает конкретные действия, направленные на достижение поставленных целей. Мышление предпринимателя – это отдельный вид искусства, который строится на увлечении своим делом, особом образе мыслей, определенных привычках и постоянном развитии и совершенствовании профессиональных качеств.

10 декабря, на трех часовом онлайн-семинаре участники научатся работать с мышлением, чтобы достигать поставленных задач, осознают свои ресурсы и смогут использовать их в работе, а также прокачают коммуникативные навыки и научатся управлять стрессовыми ситуациями, обращая их в свою пользу.

Программа онлайн-семинара:

— Успешный предприниматель = успешный руководитель. Компетенции и критерий отбора;

— Создание Видения на основе мотивации, планов и целей;

— Синтез как инструмент «гармонизации» мыслей, чувств и состояний;

— Дисциплина как инструмент качества;

— Энтузиазм: где берется ресурс для продвижения любого дела;

— Осознанность — выход из любого стресса, конфликта;

— Коммуникации — эффективный диалог создает Успех.

Автор и ведущая курса — Людмила Никонорова, бизнес-тренер, коучавтор и ведущая программ личностного развития: «Школа Руководителя», «Лидерство», учредитель тренингового центра «МЫ ВМЕСТЕ».

Участие в онлайн-семинаре бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.