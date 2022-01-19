Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцам пообещали лёгкий мороз и пасмурную среду РубрикиНовости Саратова Саратовцам пообещали лёгкий мороз и пасмурную среду По Новости Саратова - 19.01.2022 117 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 19 января в Саратове преимущественно пасмурно и без осадков. Температура воздуха утром от 0 градусов до -3. Днем до -5. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. Ветер юго-западного направления с порывами до 10 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Штамм «Омикрон» вплотную подобрался к Саратовской области Глава полиции Саратова ушел на пенсию после 25 лет работы Саратов от снега сегодня будут чистить около 700 машин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Штамм «Омикрон» вплотную подобрался к Саратовской области Новости Саратова - 19.01.2022 0 Случаи заражения омикроном уже выявлены в соседних с Саратовской областью регионах. Как сообщили в федеральных СМИ, штамм "Омикрон" в настоящее время активно распространяется в Самарской... Глава полиции Саратова ушел на пенсию после 25 лет работы 19.01.2022 Саратов от снега сегодня будут чистить около 700 машин 19.01.2022 По дороге на Казахстан саратовская автоледи протаранила «Приору» 19.01.2022 Под Саратовом в огне погиб 80-летний пенсионер 19.01.2022