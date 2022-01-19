В среду 19 января в Саратове преимущественно пасмурно и без осадков. 

Температура воздуха утром от 0 градусов до -3. Днем до -5. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. 

Ветер юго-западного направления с порывами до 10 м/с. 

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