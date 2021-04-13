Глава Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о эпидситуации по коронавирусу в регионе.

Она отметила, что пока нет выраженных темпов снижения заболеваемости и порекомендовала населению не выезжать за пределы области и за границу, поскольку там серьезная ситуация по новой инфекцией.

Чиновница напомнила о закрытии авиасообщения с Турцией и призвала жителей, которые столкнулись с трудностями при сдаче путевок или нарушению прав потребителей обращаться в ведомство.