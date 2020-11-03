Председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко пожелал в День народного единства жителям региона здоровья, мира в душе и сердце.

События 1612 года во многом отражают сегодняшнюю обстановку, только вызов России бросил вирус, а не вражеское государство. Вновь мы сплотились, вне зависимости от национальности, вероисповедания, политических убеждений – российское общество сегодня едино. Мы едины в выражении благодарности врачам, которые на передовой борются за жизни наших соотечественников. Десятки тысяч людей по всей стране вошли в огромную армию волонтеров, которая помогает ветеранам, одиноким людям, нуждающимся. Предприниматели, политики занимаются благотворительной деятельностью: строят поликлиники, покупают лекарства и средства защиты. Существуют и другие напряженные точки в современном обществе. Мы это видим каждый день в СМИ и интернете. Наш народ очень сильный, а главная наша сила — это умение ладить друг с другом, соседом, товарищем. Русская культура объединяет традиции сотен народов мира, является основой для гармонии и мира на планете. Пусть будем мир и единение всех народов! — отметил он.

Андрей Фетисов, атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества отметил, что в этот день казаки отмечают важную дату — День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздников состоятся соревнования по спортивной рубке шашкой, на которых ожидаются спортсмены из четырех регионов России.

Особые слова благодарности хочется высказать Федеральному агентству по делам национальностей, которое постоянно оказывает реальную поддержку в осуществлении данных проектов, — подчеркнул он.

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