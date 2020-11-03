Председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко пожелал в День народного единства жителям региона здоровья, мира в душе и сердце.

— События 1612 года во многом отражают сегодняшнюю обстановку, только вызов России бросил вирус, а не вражеское государство. Вновь мы сплотились, вне зависимости от национальности, вероисповедания, политических убеждений – российское общество сегодня едино. Мы едины в выражении благодарности врачам, которые на передовой борются за жизни наших соотечественников. Десятки тысяч людей по всей стране вошли в огромную армию волонтеров, которая помогает ветеранам, одиноким людям, нуждающимся. Предприниматели, политики занимаются благотворительной деятельностью: строят поликлиники, покупают лекарства и средства защиты. Существуют и другие напряженные точки в современном обществе. Мы это видим каждый день в СМИ и интернете. Наш народ очень сильный, а главная наша сила — это умение ладить друг с другом, соседом, товарищем. Русская культура объединяет традиции сотен народов мира, является основой для гармонии и мира на планете. Пусть будем мир и единение всех народов! — отметил он.

Андрей Фетисов, атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества отметил, что в этот день казаки отмечают важную дату — День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздников состоятся соревнования по спортивной рубке шашкой, на которых ожидаются спортсмены из четырех регионов России.

— Особые слова благодарности хочется высказать Федеральному агентству по делам национальностей, которое постоянно оказывает реальную поддержку в осуществлении данных проектов, — подчеркнул он.