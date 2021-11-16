Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцам предлагают купить QR-код за 400 рублей РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцам предлагают купить QR-код за 400 рублей По Новости Саратова - 16.11.2021 136 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовцы заметили необычную рекламу с QR-кодом за 400 рублей. Горожане опубликовали в соцсетях билборды, расположенные у ТЦ «Рубин» и на въезде в поселок Юбилейный. Предлагается нанести код на жетон, который можно носить с собой или на шее. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Аткарский и Калининский района стали лидерами по смертности от коронавируса в Саратовской области Почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт» поступило в Саратовскую область Олег Костин: суточное число госпитализаций с коронавирусом в Саратовской области упало в два раза ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Аткарский и Калининский района стали лидерами по смертности от коронавируса в... Новости Саратова - 16.11.2021 0 Самая высокая смертность от коронавируса наблюдается в Аткарском и Калининском районах Саратовской области. Об этом сообщила на корсовете 10 ноября. В указанных регионах смертность оказалась... Почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт» поступило в Саратовскую область 16.11.2021 Олег Костин: суточное число госпитализаций с коронавирусом в Саратовской области упало... 16.11.2021 16.11.2021 В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен вполовину 16.11.2021