Саратовцы заметили необычную рекламу с QR-кодом за 400 рублей.

Горожане опубликовали в соцсетях билборды, расположенные у ТЦ «Рубин» и на въезде в поселок Юбилейный.

Предлагается нанести код на жетон, который можно носить с собой или на шее.