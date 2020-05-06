Для того, чтобы обезопасить свой велосипед, саратовцам предлагают завести для него паспорт. Ежедневно сотрудники ДПС помогают местным жителям с оформлением этого документа.

Для паспортизации велосипедиста необходимо подойти к сотруднику полиции и сказать, что вам необходимо оформить паспорт для своего велосипеда. При обращении нужно будет указать марку велосипеда, его серийный номер, отличительные особенности, а также информацию о лицах, которые могут им пользоваться. Все эти данные будут внесены в специальную базу.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции неоднократно напоминают велосипедистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также водителей двух колёсных транспортных средств призывают надевать защитную экипировку и установить на велосипед фонари красного и белого цветов, а при езде в тёмное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде