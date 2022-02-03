В честь Дня всех влюбленных проект « Посади Лес » Движения ЭКА запускает всероссийскую акцию «Укорени свою любовь». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организаторы предлагают всем желающим подарить любимым людям сертификаты на настоящие деревья, которые высадят волонтеры Движения на пострадавших от бедствий лесных территориях.

Чтобы посвятить своим вторым половинкам лес, на сайте PosadiLes.ru необходимо выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвование на их посадку. Чтобы саженцы выросли здоровыми и крепкими, при оформлении сертификата можно

добавить поддержку агроуходов за ними.