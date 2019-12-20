С 20 декабря у жителей и гостей Саратова появится возможность украсить свои почтовые отправления не простыми, а специальными почтовыми штемпелями.

Оттиски эксклюзивных штемпелей с памятным почтовым приветом от Деда Мороза и с изображением празднично украшенной елочки – подарок, который подготовили саратовские почтовики к новогодним праздникам. Специальное гашение к Новому году стало для саратовских почтовиков уже доброй традицией, и каждый год акция, проводимая на Саратовском главпочтамте, привлекает внимание филателистов, посткроссеров, многочисленных горожан, которые отправляют письма родным и друзьям в преддверии новогодних праздников.

— Такой веселый Дед Мороз, изображенный на штемпеле, украсит любое новогоднее поздравление, а также создаст праздничное настроение не только отправителю новогоднего послания, но и получателю, — говорит Наталья Пономаренко, начальник ОПС-Саратов.

Спецгашение новогодними штемпелями продлится до 15 января 2020 года по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 80 (окно № 16 «Филателия»).