Сегодня, 9 октября, в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина горожанам предложили выбрать новую ливрею для саратовских троллейбусов.

Напомним, что в город уже прибыло 75 единиц транспорта из столицы, еще пять поступят на следующей неделе.

Пробег у этих машин всего несколько лет, в отличие от местных, которые уже отслужили свой срок.

Электротранспорт в этом году обновят почти на 100 машин.

— В аккаунте главы Саратова появилось предложение сделать постепенный ребрендинг городского общественного транспорта. Можно выбрать, какой вид вам нравится больше, — отметили в паблике.



