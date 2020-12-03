Жителям Саратовской области предложили чаще сообщать в Центр управления регионов о своих проблемах.

Руководитель учреждения Сергей Блаженнов отметил, что можно сделать это в соцсетях, на официальных страницах глав районов, муниципалитетов, на сайтах министерств, в комментариях к той или иной информации, Или через приложение “Госуслуги”, чем чаще, тем лучше.

Отметим, что такие центры созданы во всех субъектах РФ.