Жителям Саратовской области предложили чаще сообщать в Центр управления регионов о своих проблемах.
Руководитель учреждения Сергей Блаженнов отметил, что можно сделать это в соцсетях, на официальных страницах глав районов, муниципалитетов, на сайтах министерств, в комментариях к той или иной информации, Или через приложение “Госуслуги”, чем чаще, тем лучше.
Отметим, что такие центры созданы во всех субъектах РФ.
Специально для ЦУР как связаться напрямую с оператором, электронная почта? Не вижу контактных данных!