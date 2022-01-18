Саратовское отделение Союза охраны птиц России сообщает о проведении общероссийского учета зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2022». Об этом сообщает пресс-служба минприроды Саратовской области.

Мероприятие проходит в онлайн формате и представляет собой подсчет птиц с помощью их фотографирования и предоставление фото на сайт: https://www.inaturalist.org/projects/seraya-sheyka-2022. Подсчет ведется до 23 января.

Напомним, в Саратове подобный учет проводится уже более 10 лет, в 2021 году учтена 1041 зимующая утка.

-В этом году только в водоемах Городского парка Саратова мы уже насчитали 1105 уток. На это влияют благоприятная среда и постоянная их подкормка, — считает Александр Антончиков.