Саратовцам рассказали, куда обращаться, если в квартире слишком горячие батареи. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ.

Специалисты уточнили, что перетоп, как и недотоп, является некачественной услугой. В таких случаях необходимо позвонить в диспетчерскую службу обслуживающей УК и пригласить для составления акта об услуге ненадлежащего качества. В крайнем случае можно составить жалобу в присутствии соседей или свидетелей.

В ведомстве уточнили, что акт может стать причиной пересчета платы за отопление. Для этого нужно тоже обращаться в управляющую компанию. Если там не предпринимают мер — в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или суд.

На данный момент чиновники рассматривают вариант досрочного прекращения отопсезона.