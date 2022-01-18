Завтра, 19 января, в Саратове будет отмечаться православный праздник Крещения. В преддверии него саратовцам рассказали, где и как лучше искупаться с пользой для здоровья.

Саратовцы встретят Крещение традиционными морозами. Ночью столбик термометра опустится до -23 градусов.

Так, в Саратове будет оборудовано 40 мест, на которых будут соблюдены все меры безопасности.

В Саратове каждый год места для купания согласовываются в администрации города. Так, купели традиционно появятся на набережной у Ротонды, в Затоне, а также на новом городском пляже.

В саратовской епархии уточнили, что воду осветят в 26 открытых водоемах. Иордани на Волге осветят уже сегодня, во вторник. Также жителей области ждут в поселке Соколовый и селе Михайловка и на территории Саратовской областной психиатрической больницы.

В Саратовской области купели будут установлены в Аткарске, а также в селах Сосновка, Старая Жуковка, Толстовка, Ивановка, Столыпино. Купели появятся и в поселке Пролетарский, в селах Черкасское, Белогорное и Калмантай, в Вольске в районах Сады, Гарнизонном парке, на территории филиала академии тыла и транспорта, в селах Усовка и Коммуна, в Петровске, в поселке Татищево, селах Вязовка и Октябрьский Городок.

Горожанам рекомендуют выбирать специально подготовленные и оборудованные места, чтобы избежать обморожений и травм. В МЧС пояснили, что лучше купаться там, где дежурят службы и делать это не в одиночку.

В ночь со вторника на среду оперативные службы Саратовской области переведут в усиленный режим работы. Так, на дежурства в Крещение выйдут более 500 человек.

Сотрудники ГИМС будут следить за обстановкой на льду. Из-за сильного снега в регионе замело поверхность водоемов, поэтому специалисты отмечают риск опасности при выходе на лед.

В саратовской епархии также напомнили, что следует обязательно перед погружением проконсультироваться с врачом, а затем выбрать прорубь, очищенную ото льда.

Перед тем, как нырять в прорубь, стоит несколько минут побегать или поприседать, чтобы «разогреть» тело. В воду стоит заходить постепенно, в среднем темпе.

Также саратовцев просят надевать одежду и обувь, которые легко и быстро снимаются и не употреблять спиртные напитки перед купанием. А после купания обязательно выпить чашку горячего чая.