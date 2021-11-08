QR-код теперь можно проверить с помощью специального мобильного приложения.

Узнавать, настоящий код у саратовцев или нет, будут через мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», разработанное Минцифры России.

При сканировании QR-кода с помощью инструмента «Сканер» указанного сервиса запрашивается информация из реестров Минздрава России, которые являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Также для удобства каждого пользователя в приложении отображается имеющийся сертификат вакцинированного или переболевшего.

Отметим, что приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг. Скачать его можно бесплатно в магазине приложений для Android и для IOS соответственно.