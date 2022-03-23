На сайте Правительства РФ появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях санкций.

Информация сгруппирована:

— по категориям получателей — граждане, бизнес;

— по типам отраслей и сфер деятельности — социальная сфера, финансы, налоги, регулирование.

Граждане узнают, как найти работу и оформить кредитные каникулы для заёмщиков.

Предприниматели найдут сведения о действующем в России временном запрете проверки бизнеса, льготных кредитах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

В настоящее время правительство продолжает активно разрабатывать дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений.