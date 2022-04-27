Ежемесячные пособия неработающим гражданам по уходу за детьми до 1,5 лет и другие меры социальной поддержки, переданные с этого года из органов соцзащиты в ПФР, за апрель через кредитные учреждения будут зачислены 29 апреля.

-Также досрочно, 29 апреля, будут профинансированы ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

-Жители области, которым пособия ПФР доставляются через отделения почтовой связи, смогут получить выплаты по графику, начиная со 2 мая 2022 года с учетом выходных дней.

-Саратовским пенсионерам, получающим пенсии и иные социальные выплаты ПФР через кредитные учреждения 4 числа, денежные средства за май перечислят по графику, то есть 4 мая 2022 года. Информация о доставке пенсий и пособий ПФР через отделения почтовой связи региона представлена во всех отделениях почтовой связи Саратовской области.