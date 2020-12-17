Приволжское ЛУ МВД России на транспорте разъяснило жителям Саратовской области, как пожаловаться на нарушителей.

Это можно сделать в любое время дня и суток, прийти лично или отправить сообщение по почте, удобным средствам связи.

При подаче заявления в дежурную часть вам обязаны выдать корешок талона-уведомления о принятии заявления. Его рассматривают в течение трех дней, в отдельных случаях до месяца.

Обращения не принимают, если указан недействительный адрес для ответа или сведения о себе, предоставлены дубликаты, нечитаемый текст. Или если для заявления установлен специальный порядок рассмотрения.

Отметим, что за 11 месяцев зарегистрировано 2,777 тысячи таковых заявлений и сообщений.

Можно обратиться в Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (юридический и фактический адрес: Нижний Новгород, 603950, улица Журова). Начальник – генерал-майор полиции Александр Бережной. Телефоны для обращения: 244-85-44, 248-68-40, 248-68-41 (дежурная часть), 244-85-85 (телефон доверия).

Или к саратовскому транспортному прокурору на 2-й Станционный проезд 10, ершовскому — на Вокзальную улицу 17\27.

Лично — к врио начальника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте полковнику полиции Николаю Чистоногову (юридический и фактический адрес: Саратов, 410004, улица Астраханская, 1«В»).

Если у вас пропали вещи на железнодорожном вокзале, необходимо тут же обратиться в полицию. Чем быстрее это сделать, тем больше вероятность, что преступление раскроют по “горячим следам” и вам вернут вещи.

