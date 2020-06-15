Саратовцам рассказали, как выбрать не только красивую, но и полезную ягоду. Об этом сообщает пресс-служба саратовского Роспотребнадзора.

В первые дни лета на прилавках начинают появляться ягоды и фрукты, клубнике появляться одна из первых. Чтобы не испортить себе настроение при поедании красной ягоды, следует соблюдать несколько правил.

Лучше оказаться от приобретения клубники у частников, лучше её покупать в местах, которые отведены специально под торговлю: рынки, ярмарки, супермаркеты и другие. Надо обратить внимание на внешний вид ягоды. Она не должна быть помятая, без неприятных запахов, без коричневых пятен и желтизны вокруг плодоножки. Листики на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику недавно (как правило, не позже, чем день назад) сорвали с грядки. Не стоит покупать ягоду, которая лежит вперемешку с испорченными клубничками, высок риск, то, что приобретенный товар тоже быстро испортится.

Стоит также помнить, что хранить покупку в жару лучше в холодильнике, небольшими порциями в неплотно закрытой пластиковой, стеклянной или эмалированной таре. Емкость с ягодой лучше всего прикрыть тканью или бумагой. И обязательно перед употребление нужно тщательно мыть клубнику.