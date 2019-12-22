Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области дали местным жителям рекомендации по выбору мехового изделия.

Как сообщили в надзорном ведомстве, нужно убедиться, что в месте покупки на вывеске есть информация о фирменном наименовании организации, адресе и режиме его работы.

Изделие из натурального меха должно быть помечено контрольным знаком. Это бланк строгой отчётности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.

Для одежды с элементами из шерсти зверей такая маркировка необязательна.

Меховые товары должны иметь ярлыки с указанием наименования изделия, наименования страны – изготовителя, наименования изготовителя, его юридического адреса, даты изготовления изделия, цены, размера, вида меха и вида его обработки. Шкурка блестящая и густая, отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Швы практически не прощупываются, аккуратно прошиты, и не имеют следов склейки. Сам товар не имеет резкого запаха.

Отметим, что покупатель вправе вернуть или обменять купленное изделие, если оно не было в носке, сохранило товарный вид и ярлыки.