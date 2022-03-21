В условиях повышенного спроса на презервативы Роскачество провело исследование латексных изделий и рассказало о лучших и худших брендах.

По словам аналитиков, с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также представители интернет-магазинов отмечают, что среднее количество изделий в заказе растет – наибольшую популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук.

Так, в ходе исследования на первом месте рейтинга оказались отечественные презервативы Hasico. На четвертом – Torex. В последних нет изъянов, но они могут несколько нарушить кислотно-щелочной баланс половых органов.

Кроме перечисленных марок, в первой четверке два импортных бренда: на втором месте таиландский Okamoto, на третьем – индийский in Time.

Не рекомендуются к покупке презервативы: «Гладиатор» (Россия), ТМ «Гороскоп любви» (Китай), «Страсть» (Китай), «Гусарские» (Таиланд), Contex Classic (Таиланд).

Перечисленные выше изделия, скорее всего, вызовут раздражение и нарушат рН.