Сегодня, 2 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» обсудили вопросы безопасности на пляжах.

— Всего в городе на сегодняшний день есть 110 таковых, из них 20 муниципальных, — говорит начальник управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

На сегодняшний день идет сбор заявок по открытию пляжей, однако ажиотажа нет, есть лишь одна — из Хвалынского района. Вся ответственность за безопасность людей лежит на водопользователях. С 1 июня они должны обеспечить в том числе проверку дна водолазной организацией в указанной зоне именно специализированной водолазной организацией, любой формы собственности.

Чтобы уйти от этой ответственности, на сегодняшний день на месте пляже открывают солярии.

Есть перечень необходимых условий для безопасности отдыхающих — наличие вышки на пункте спасателей, матроса-спасателя, который занимается именно своими обязанностями, медработник. Граждан предупредили, что если всего этого нет, то лучше не купаться в данных местах.

Всего их на сегодняшний день 500, там происходят 99,9 процента несчастных случаев. Конечно, ГИМС проводит патрулирование, запретить купаться гражданам никто не может, но по возможности — приблизить помощь и обеспечить безопасность.

Начальник саратовского облспаса Павел Кориков отметил, что с начала года в регионе утонули 22 человека, из них трое детей. Два из происшествий закончились судом.

Сотрудники экстренной службы спасли жизни более 50 человек.