Роспотребнадзор дал рекомендации по мерам профилактики во время массовых мероприятий в честь масленичной недели.

Так, при покупке ингредиентов или готовых замороженных блинов следует обратить внимание на состояние упаковки продукта, а также информацию на ней. Кроме общепринятых наименования, сроках хранения и состава там должен стоять единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАС).

Кроме того, нужно обратить внимание на условия хранения и реализации товаров. Замороженные продукты и полуфабрикаты не должны быть деформированными и иметь снежного или ледяного налета, которые указывают на повторную заморозку.

На массовых мероприятиях во время масленицы нужно обязательно оценить торговую точку, опрятность продавца, условия хранения начинок и наличие одноразовых приборов. Для обработки рук лучше дополнительно использовать дезинфицирующие салфетки.

Следует помнить, что домашние блины с начинкой можно хранить в холодильнике не более суток.

— Не забывайте о принципах рационального питания: не переедайте, чередуйте жирные и жареные продукты с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Не увлекайтесь алкогольными напитками, помните, что более 80 процентов отравлений алкоголем связаны с чрезмерным его употреблением, — также упоминается в сообщении.