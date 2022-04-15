С 15 апреля на территории региона начался пожароопасный период. Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

По словам начальника регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина, пожары, в частности, на дачах возникают в большинстве случаев из-за незнания владельцами правил пожарной безопасности.

Чтобы предотвратить опасные случаи, стоит соблюдать следующие меры:

— приобрести для дачи углекислотный (или порошковый) огнетушитель;

— поставить рядом с домом емкость с водой;

— монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы;

— газовые баллоны нужно хранить и использовать вне дома (в пяти метрах от жилых помещений);

— перед печью или камином необходимо стелить металлический предтопочный лист (не менее 50х70 см);

— нельзя хранить дрова или уголь рядом с топкой;

— прочищать дымоход не реже одного раза в три месяца.

В случае, если пожар уже начался, необходимо:

— позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 (указав при этом, что и где горит и сообщить свою фамилию);

— оповестить находящихся на соседних дачах людей о пожаре;

— принять меры по эвакуации людей из горящего дачного домика;

— по возможности оповестить о пожаре председателя товарищества и владельца дачи (если пожар произошел в его отсутствие);

— приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Напомним, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 110 млн. рублей. Данный проект действует в рамках нацпроекта «Экология», который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.