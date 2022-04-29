Саратовцам рассказали, как будут работать центры «Мои Документы» в майские праздники.

-30 апреля – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час.

-с 1 по 4 мая – функционируют дежурные окна, принимаются только заявления на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

-с 5 по 7 мая – все центры региона работают в стандартном режиме в соответствии с действующим графиком. В эти дни все желающие смогут распечатать портрет героя для участия в шествии «Бессмертный полк».

-с 8 по 10 мая – функционируют дежурные окна, принимаются только заявления на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

-11 мая – выходной день для отдельных центров региона.

-С 12 мая все центры региона возобновляют работу согласно действующему графику.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.