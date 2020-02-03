В Роспотребнадзоре рассказали о порядке и условиях возмещения по вкладам АО «НВКбанк».

Так, в соответствии я ФЗ «О страховании вкладов» вкладчик, наследник или правопреемник вправе обратиться в Агентство по страхованию с требованием о выплате возмещения со дня наступления страхового случая до завершения принудительной ликвидации. Если вкладчик в это время не успел подать заявление о возмещении по вкладам по причинам военной службы, непредвиденным обстоятельствам, тяжелой болезни или беспомощного состояния, то он имеет право восстановить этот срок.

Возмещение по вкладам в банке выплачивается в размере 100 процентов, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в сумме всех вкладов.

Агентство выплачивает компенсацию пострадавшим в течении трех дней со дня предоставления документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

Если вкладчик предоставляет документы уполномоченному лицу, то второй обязан ознакомить со всеми данными из реестра, в том числе с размером положенной выплаты, выдать бланк заявление о выплате и помочь заполнить его при необходимости.

Вместе с выпиской из реестра заявителю по его запросу предоставляется также информация о месте, времени, форме и порядке выплаты возмещения. Эти же данные будут опубликованы 4 февраля на сайте https://www.asv.org.ru/ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Выплачивать компенсации пострадавшим вкладчикам будет ПАО Сбербанк с 3 февраля. Адреса отделений можно посмотреть на сайте Агентства, а также по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8 (800) 555-55-50, Агентство – 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).