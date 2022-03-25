В Минтруда рассказали, как будут отдыхать жители Саратовской области на майские праздники.

Так, на первомайские праздники саратовцы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая.

Напоминаем, в этом году на 3 мая приходится нерабочий день на территории Саратовской области – Радоница, день особого поминовения усопших. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день.

Работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать с 1 по 3 мая, при этом 30 апреля станет для них рабочим днем, сокращенным на один час.

На День Победы работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать три дня – с 8 по 10 мая. Это связано с тем, что выходной день с воскресенья, 2 января, перенесен на вторник, 10 мая.