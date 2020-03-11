Жителей области проинформировали о симптомах и профилактике нового вируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выяснилось, что зарубежная болезнь имеет симптомы схожие с обычным гриппом. А именно: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Чтобы избежать данного заболевания следует исполнять несколько рекомендаций:

— Не стоит посещать общественные без места без острой необходимости. Если все же собрались в людное место, ходить с маской на лице и менять ее раз в два-три часа;

— Не контактировать с людьми с явными признаками ОРВИ;

— После улицы всегда мойте руки с мылом и протирайте гаджеты с которыми вы выходите из дома;

— По возможности избегайте крепких объятий и рукопожатий;

— Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

При обнаружении у себя симптомов коронавируса немедленно вызовите на дом врача. Контакты с людьми сводите к минимуму. Пользуйтесь одноразовой посудой и индивидуальными предметами личной гигиены.