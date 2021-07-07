Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» о программе туристического кешбэка.

Ее запустили в 2020 году. Для участия необходимо зайти на сайт «Мир Путешествий РФ», выбрать тур и оплатить его картой «Мир» любого банка.

Можно получить 20 процентов от стоимости тура, не более 20 тысяч рублей. Всего в регионе 11 средств размещения, восемь туров, три из них — на теплоходе по Волге.

В программе также участвуют 14 лагерей, минимум должна быть оплачена одна смена. Можно получить до половины стоимости — тоже до 20 тысяч рублей. Если выбрать несколько, возврат будет по каждой, вне зависимости от количества детей в семье.

За период с 25 мая по 20 июня по этой части программы было выдано 1,292 тысячи путевок, выплачено 34,4 миллиона рублей. Если путевка куплена до этого срока, можно подать заявление через «Госуслуги» на единоразовую социальную выплату — также на половину суммы до 20 тысяч рублей.