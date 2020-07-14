15 июля 2020 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Ипотека во время пандемии: как извлечь выгоду».

В работе «круглого стола» принимают участие:

Вячеслав Панасенко – управляющий банка ВТБ в Саратовской области;

Анна Афанасьева — начальник отдела государственной регистрации недвижимости по городу Саратову № 1 Управления Росреестра по Саратовской области;

Снежана Иванова — начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты Саратовской области;

Вероника Жукова – начальник отдела розничных продаж АО Россельхозбанка;

Елена Островская — начальник экономического отдела отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

Со спикерами в студии обсудим запуск специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5 процентов, возможности рефинансирования на более выгодных условиях имеющихся ипотечных кредитов, преимущества использования электронной закладной в ипотечных сделках для физических и юридических лиц, работу кредитных организаций по выдаче электронных закладных для физических и юридических лиц, накопленный опыт взаимодействия Управления Росреестра по Саратовской области с кредитными организациями в рамках оформления электронных закладных; вопросы информационной безопасности ипотечной онлайн — сделки для всех ее участников.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.