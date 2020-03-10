11 марта 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по Саратову на тему: «Профилактические мероприятия и борьба с наркопреступностью на территории города Саратова».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Василий Миронов — начальник ОНК УМВД России по Саратову, подполковник полиции;

Павел Лоскутов — заместитель начальника ОНК УМВД России по Саратову, майор полиции;

Александр Арсентьев — старший инспектор ОУУПиПДН УМВД России по Саратову, майор полиции.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».