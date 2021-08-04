Сегодня, 4 августа, саратовский центр «Мой Бизнес» организует вебинар на тему — как самозанятым продавать на маркетплейсах и поставлять свою продукцию по всей России и в страны СНГ.

Предприниматели узнают о схемах работы на маркетплейсах, что можно, а что нельзя продавать на маркетплейсах самозанятым, выборе маркетплейсов и подготовке к выходу на них, трендах работы, подводных камнях, типичных ошибках, сложностях.

Спикером будет Павел Сабуров, E-commerce предприниматель, исполнительный директор Sellercenter.ru, совладелец онлайн-школы по построению бизнеса на маркетплейс площадках, стаж 7 лет управления в федеральной компании DNS.

Участие в вебинаре бесплатное, по ссылке. Он начнется в 15:00.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.

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