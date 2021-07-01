С сегодняшнего дня снимается нерестовый запрет на лов рыбы, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Напомним, что с 1 мая до 30 июня на территории Волгоградского водохранилища действовал нерестовый запрет. В это время пресноводная рыба активно нерестится, и запрет вводится с целью сохранения популяции и создания благоприятных условий для рыбы.

С 1 июля нерестовый запрет прекращает действовать на Волге, которая является самым популярным местом рыбалки саратовцев. Теперь горожане смогут заняться рыбалкой с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также водного транспорта.