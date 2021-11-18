Жителям Саратовской области разрешили собирать в лесах валежник для личных нужд. Об этом сегодня, 18 ноября, рассказали в министерстве природы области.

Законом РФ предусмотрена возможность заготовки валежника в целях отопления и для хозяйственных нужд в течение всего года, возможна его раскряжевка с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

—Гражданам разрешено собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, — уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

В министерстве напомнили, что сбор валежника должен осуществляться без рубки деревьев. Кроме того, валежник, находящийся на лесосеках и лесных складах, является собственностью лиц, осуществляющих рубку леса. Присвоение такой древесины может быть квалифицировано как хищение чужого имущества.