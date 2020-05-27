В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем и обувью. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Согласно документу, немного расширен список первоочередных разрешенных товаров в условиях ограничительных мер. Теперь саратовцы смогут купить:

— 46. Нижнее белье.

— 47. Чулочно-носочную продукцию.

— 48. Ортопедические обувь и средства.

— 49. Детскую одежда и обувь.

— 50. Галантерею.

— 51. Головные уборы.

Изначально список необходимых товаров и услуг состоял из 21 пункта. Нынешние изменения вступили в силу накануне, 26 мая.

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