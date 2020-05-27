В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем и обувью. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.
Согласно документу, немного расширен список первоочередных разрешенных товаров в условиях ограничительных мер. Теперь саратовцы смогут купить:
— 46. Нижнее белье.
— 47. Чулочно-носочную продукцию.
— 48. Ортопедические обувь и средства.
— 49. Детскую одежда и обувь.
— 50. Галантерею.
— 51. Головные уборы.
Изначально список необходимых товаров и услуг состоял из 21 пункта. Нынешние изменения вступили в силу накануне, 26 мая.