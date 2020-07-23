Вчера, 22 июля, на было опубликовано постановление о повышении цен на газ с первого августа. Документ уже подписан 21 июля заместителем председателя регулирования тарифов Саратовской области Мариной Лавренко.

Теперь на приготовление пищи с использованием газовой плиты и на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты за кубометр газа придется отдать 9,25 рубля. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения за кубометр газа придется заплатить 9,06 рубля. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели кубометр газа обойдется в 5,56 рубля. На отопление и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах тысяча кубометров газа будет стоить 5,58 тысячи рублей.