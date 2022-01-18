Саратовская область готовится к внедрению на территориях Саратова и Энгельса раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба министерства природы области.

Всего на территориях общего пользования будет установлено 2516 контейнеров. В Саратове появится 2024 штук. В Энгельсе — 492.

Концепция раздельного сбора предполагает их разделение на перерабатываемые «сухие» отходы, к ним относятся стекло, металл, бумага, пластик, картон, полиэтилен, годные к вторичной переработке и не загрязненные пищевыми отходами, а также «смешанные» отходы, включающие совместно складированные виды ТКО, подлежащие утилизации. Отдельно планируется собирать не подлежащий утилизации мусор: пищевые отходы, предметы гигиены и прочее.

-Необходимо отметить, что Саратовская область в настоящее время находится в самом начале этого пути и, безусловно, необходимо начинать совершать первые шаги в этом направлении. Нам предстоит воспитать целое поколение людей, готовых активно участвовать в системе раздельного сбора,- отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.