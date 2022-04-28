Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал на очередном брифинге о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

По его словам, на стационарном лечении находится 486 человек, из них 279 с подтвержденным диагнозом «COVID-19». На кислородной поддержке находятся 78 человек. Из них 16 пациентов с осложнениями, которые находятся на ИВЛ (пятеро на инвазивной и пятеро на неинвазивной).

В настоящее время на амбулаторном лечении наблюдается 1 916 заболевших. Всего для больных коронавирусной инфекцией развернуто 709 коек, из них свободны 223.

— Говорить о завершении пандемии в Саратовской области не правильно. Мы отмечали рост коронавируса, его снижение. Самое время ревакцинироваться. Есть риск подъема заболеваемости в конце мая, начале июня, — заключил Грайфер.